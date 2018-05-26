Стрельба в американской школе: учитель остановил вооруженного школьника, получив три пули

ФОТО: KEVIN MOLONEY / AFP

Как отмечается, Симен в процессе получил три огнестрельных ранения. Одна пуля попала ему в район живота, еще одна в бедро, третья в руку. Учитель был госпитализирован в критическом состоянии, однако благодаря врачам его жизни уже ничего не угрожает, передает Newsru.

Ученики и их родители также подтвердили, что именно Джейсон Симен остановил стрелка, который достал пистолет и открыл огонь в то время, когда его одноклассники сдавали тест. "Наш учитель молниеносно бросился на него, выхватил пистолет и завалил на землю. Если бы не он, пострадавших бы было намного больше", - рассказал один из школьников.

This is Jason Seamen, he's a 7th grade science teacher who disarmed the shooter at Indiana's Noblesville Middle School. He pegged the kid with a basketball then tackled him.



He took three bullets, and is in critical condition. Everyone else is safe. pic.twitter.com/aPcfn5lMp8 — Noah (@noah_corona) 25 мая 2018 г.

Джереми Симен - брат Джейсона - в беседе с журналистами заявил, что не удивлен произошедшим. "Он никогда не был из тех, кто убегает. Когда речь зашла о жизнях детей, он сделал то, что должен был сделать", - отметил родственник учителя.

По данным полиции, злоумышленник - ученик этого учебного заведения - в какой-то момент попросил у преподавателя разрешения выйти из класса, а вернулся уже с двумя пистолетами. Правоохранители считают, что он действовал в одиночку. При этом личность стрелка не раскрывается. Не ясно также и то, каким образом он смог достать оружие.

В полиции также добавили, что инцидент мог иметь куда большие последствия, если бы не героические действия неких лиц. При этом стражи порядка не назвали Джейсона Симена по имени. "Дайте нам один день, и тогда мы вам расскажем всю историю", - призвал шеф местного отделения полиции Даг Картер.

Напомним, на минувшей неделе в школе в Санта-Фе (штат Техас) 17-летний учащийся Димитриос Пагуртис застрелил девять учеников и преподавателя. Еще десять человек получили ранения. Преступник при нападении использовал дробовик и пистолет 38-го калибра. Полиция задержала подростка.