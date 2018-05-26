Видео: спортивный день в школе закончился госпитализацией учеников
26 мая 2018 г., 9:46
Спортивный день в школе Ретла-Кабала приобрел неожиданный поворот, поскольку четырем ученикам понадобилась медицинская помощь, передает Järva Teataja.
Проходивший возле школы в Ойсу спортивный день только начался, когда одна ученица после прыжка в длину потеряла сознание. Была вызвана скорая помощь и медики делали девочке массаж сердца.
Директор школы Яанус Роосилехт сказал, что причиной произошедшего стало состояние здоровья ребенка, о котором школа не была осведомлена.
Другим ученикам стало плохо из-за жаркой погоды — у них были симптомы солнечного удара.
Два ученика были госпитализированы, на данный момент с ними все в порядке.