Видео: спортивный день в школе закончился госпитализацией учеников

Проходивший возле школы в Ойсу спортивный день только начался, когда одна ученица после прыжка в длину потеряла сознание. Была вызвана скорая помощь и медики делали девочке массаж сердца.

Директор школы Яанус Роосилехт сказал, что причиной произошедшего стало состояние здоровья ребенка, о котором школа не была осведомлена.

Другим ученикам стало плохо из-за жаркой погоды — у них были симптомы солнечного удара.