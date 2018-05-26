сб, 26.05.2018
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  • Видео: спортивный день в школе закончился госпитализацией учеников

Видео: спортивный день в школе закончился госпитализацией учеников

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Спортивный день в школе Ретла-Кабала приобрел неожиданный поворот, поскольку четырем ученикам понадобилась медицинская помощь, передает Järva Teataja.

Проходивший возле школы в Ойсу спортивный день только начался, когда одна ученица после прыжка в длину потеряла сознание. Была вызвана скорая помощь и медики делали девочке массаж сердца.

Директор школы Яанус Роосилехт сказал, что причиной произошедшего стало состояние здоровья ребенка, о котором школа не была осведомлена.

Другим ученикам стало плохо из-за жаркой погоды — у них были симптомы солнечного удара.

Два ученика были госпитализированы, на данный момент с ними все в порядке.

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