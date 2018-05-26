Фото: пожар на центральном полигоне Сил обороны распространился на 50 гектаров, были слышны взрывы

«К пяти утра пожар распространился на 50 гектаров. Распространение огня ограничено, тушат отдельные очаги пожара», - сообщил в субботу Спасательный департамент.

Главный штаб Сил обороны заверил, что в пятницу на тренировочной площадке не проходили стрельбы.

Вчера в 13.54 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Куусалу, в деревне Пала на центральном полигоне Сил обороны вспыхнул пожар, который привел к взрыву расположенных на земле взрывных устройств. Огонь распространялся моментально и к вечеру обхватил площадь в 15 гектаров.

Для тушения пожара с воздуха был задействован и вертолет Сил обороны. К тушению привлекли спасателей-добровольцев, спасательную команду Ляэне-Вирумаа и действующих военнослужащих Сил обороны с техникой.

По словам руководящего работами по тушению Андруса Аасмяэ, для местных жителей опасности нет, в сотрудничестве с Силами обороны спасатели продолжают тушить пожар.