Уникальная возможность покупки - сначала проведи выходные, а потом уже соглашайся

Так называемый охотничий замок был построен в царское время, в 1910 году, по проекту Эдгара Йохана Куусика и до наших дней сохранил свое очарование.

ФОТО: KV.EE

Замок расположен на участке площадью 6,9 гектара. В комплекс недвижимости, по документам, входят: главный дом площадью 172,2 м2, 38-метровый сарай, баня площадью 39 м2 и колодец. Однако в реальности площадь дома значительно больше.

ФОТО: KV.EE

Представляет интерес возможность провести в замке выходные, чтобы почувствовать, каково в нем жить и уже после этого определиться с покупкой!