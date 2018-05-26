сб, 26.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
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Уникальная возможность покупки - сначала проведи выходные, а потом уже соглашайся Смотрите фото

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ФОТО: KV.EE

Перед решением о покупке этого памятника архитектуры начала XX века в нем можно провести несколько дней, предлагает портал Kodu.

Так называемый охотничий замок был построен в царское время, в 1910 году, по проекту Эдгара Йохана Куусика и до наших дней сохранил свое очарование. 

ФОТО: KV.EE

Замок расположен на участке площадью 6,9 гектара. В комплекс недвижимости, по документам, входят: главный дом площадью 172,2 м2, 38-метровый сарай, баня площадью 39 м2 и колодец. Однако в реальности площадь дома значительно больше. 

ФОТО: KV.EE

Представляет интерес возможность провести в замке выходные, чтобы почувствовать, каково в нем жить и уже после этого определиться с покупкой!

Подробное описание недвижимости находится ЗДЕСЬ.

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