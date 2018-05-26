Посетитель Третьяковки повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Собеседница агентства уточнила, что заявление в полицию от сотрудника охраны Третьяковки поступило 25 мая примерно в 21:00. "Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", - заявила представитель МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, передает Newsru.

Причины, по которым злоумышленник повредил картину, не называются. По всей вероятности, инцидент связан с личностью Ивана Грозного. Так, в 2016 году в Орле был открыт первый памятник царю, однако почти сразу монумент подвергся атаке - на голову памятника надели мешок, а в зубы коню, на котором сидит царь, вложили табличку с надписью: "Духота-то какая, темнота".