сб, 26.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Полезно: почему ключи от машины стоит хранить в микроволновке

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Это не шутка! В Англии данный способ уже используют тысячи автовладельцев. Портал Kodu рассказывает, по какой причине они это делают.

В 2017 году Великобританию захватила волна автоугонов. За календарный год было угнано 89 000 автомобилей. Причем злоумышленникам не нужно было воровать ключи или вскрывать машину.     

С помощью специального устройства преступники дистанционно проникали в систему сигнализации автомобиля и отключали ее, сообщает irishmirror.ie.

Сигналы зловредного оборудования способны проникать сквозь стены, окна и двери. Единственное, что может предотвратить угон, это металл. Поэтому англичане хранят ключи от автомобилей в металлических коробках. Хорошо подходит для этой цели, например, микроволновка. Главное - не включать ее в это время.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ