Полезно: почему ключи от машины стоит хранить в микроволновке

В 2017 году Великобританию захватила волна автоугонов. За календарный год было угнано 89 000 автомобилей. Причем злоумышленникам не нужно было воровать ключи или вскрывать машину.

Сигналы зловредного оборудования способны проникать сквозь стены, окна и двери. Единственное, что может предотвратить угон, это металл. Поэтому англичане хранят ключи от автомобилей в металлических коробках. Хорошо подходит для этой цели, например, микроволновка. Главное - не включать ее в это время.