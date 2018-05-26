Полезно: почему ключи от машины стоит хранить в микроволновке

Это не шутка! В Англии данный способ уже используют тысячи автовладельцев. Портал Kodu рассказывает, по какой причине они это делают.
В 2017 году Великобританию захватила волна автоугонов. За календарный год было угнано 89 000 автомобилей. Причем злоумышленникам не нужно было воровать ключи или вскрывать машину.
С помощью специального устройства преступники дистанционно проникали в систему сигнализации автомобиля и отключали ее, сообщает irishmirror.ie.
Сигналы зловредного оборудования способны проникать сквозь стены, окна и двери. Единственное, что может предотвратить угон, это металл. Поэтому англичане хранят ключи от автомобилей в металлических коробках. Хорошо подходит для этой цели, например, микроволновка. Главное - не включать ее в это время.