сб, 26.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
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  • Три вещи, которые нужно срочно вынести из вашего дома на помойку

Три вещи, которые нужно срочно вынести из вашего дома на помойку

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ФОТО: KV.EE

В наших квартирах полно ненужных вещей, с которыми мы никак не можем расстаться. Но нужно с чего-то начинать. Портал Kodu советует, что следует выбросить в первую очередь.

  • Старые журналы

Несмотря на век интернета, многие продолжают хранить у себя дома залежи журналов по разным отраслям знаний. На всякий случай, так сказать. Подумайте, насколько быстрее вы сможете найти информацию, используя поисковик в компьютере или телефоне.

  • Просроченная косметика

Вы не представляете, сколько людей покупают моющие и косметические средства впрок! Они загромождают полочки и шкафчики в ванной, а также имеют срок годности. До большинства из них у вас никогда не дойдут руки, а использовать просроченный крем для лица категорически не рекомендуется, так как он может вызвать аллергическую реакцию.

  • Недоделанные самоделки

Оглядите полки в шкафах, и вы непременно обнаружите недоклеенную модель самолета или недовязанную кофту. Будьте честны с самой собой: вы уже никогда ее не довяжете, а ваш муж не доведет до конца самолетик. С такими недоделками лучше расстаться. Самое место для них - магазины товаров повторного использования.  

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