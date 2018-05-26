Три вещи, которые нужно срочно вынести из вашего дома на помойку

Старые журналы

Несмотря на век интернета, многие продолжают хранить у себя дома залежи журналов по разным отраслям знаний. На всякий случай, так сказать. Подумайте, насколько быстрее вы сможете найти информацию, используя поисковик в компьютере или телефоне.

Просроченная косметика

Вы не представляете, сколько людей покупают моющие и косметические средства впрок! Они загромождают полочки и шкафчики в ванной, а также имеют срок годности. До большинства из них у вас никогда не дойдут руки, а использовать просроченный крем для лица категорически не рекомендуется, так как он может вызвать аллергическую реакцию.

Недоделанные самоделки