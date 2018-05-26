Такое продается редко: остров в девяти километрах от Таллинна - лакомый кусочек!

В продаже - остров площадью более четырех гектаров на реке Пирита. Покрытый вековыми деревьями остров когда-то относился к мызе Нехату. С материком остров соединяется мостом.

На острове сохранилось большое здание с толстыми, более метра, стенами из бутового камня и площадью 163 квадратных метра. Имеется утвержденный проект, позволяющий перестроить дом в жилище площадью 270 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

На другом конце острова находится маленькое подсобное строение площадью 30 м2, которое можно превратить в баню.

Несмотря на то, что остров практически примыкает к берегу, это все-таки остров, так как он все-таки со всех сторон окружен водой. Дом стоит вообще в двух метрах от реки.

Под домом сохранился старый водный туннель, куда можно вновь направить воду, а при строительстве нового дома покрыть его стеклом и наслаждаться течением реки прямо под полом.

ФОТО: KV.EE

Вокруг острова сохранилось много старинных строений, например, водяная мельница и подземный погреб, которые тоже можно купить. Главное здание мызы Нехату превращено в жилой дом на несколько квартир. Недвижимость расположена как раз на границе Ласнамяэ и волости Йыэляхтм.

ФОТО: KV.EE