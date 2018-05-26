сб, 26.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Такое продается редко: остров в девяти километрах от Таллинна - лакомый кусочек!

Такое продается редко: остров в девяти километрах от Таллинна - лакомый кусочек!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: KV.EE

Недалеко от Таллинна ждет своего нового хозяина особенная недвижимость. Такие объекты попадаются очень редко, уверен портал Kodu.

В продаже - остров площадью более четырех гектаров на реке Пирита. Покрытый вековыми деревьями остров когда-то относился к мызе Нехату. С материком остров соединяется мостом.

На острове сохранилось большое здание с толстыми, более метра, стенами из бутового камня и площадью 163 квадратных метра. Имеется утвержденный проект, позволяющий перестроить дом в жилище площадью 270 квадратных метров.

ФОТО: KV.EE

На другом конце острова находится маленькое подсобное строение площадью 30 м2, которое можно превратить в баню. 

Несмотря на то, что остров практически примыкает к берегу, это все-таки остров, так как он все-таки со всех сторон окружен водой. Дом стоит вообще в двух метрах от реки.

Под домом сохранился старый водный туннель, куда можно вновь направить воду, а при строительстве нового дома покрыть его стеклом и наслаждаться течением реки прямо под полом.

ФОТО: KV.EE

Вокруг острова сохранилось много старинных строений, например, водяная мельница и подземный погреб, которые тоже можно купить. Главное здание мызы Нехату превращено в жилой дом на несколько квартир. Недвижимость расположена как раз на границе Ласнамяэ и волости Йыэляхтм.

ФОТО: KV.EE

До центра Taллинна, между прочим, всего девять километров. Больше информации находится ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ