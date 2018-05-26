Фото: водитель на Range Rover разгромил двор частного дома и скрылся, но оставил на месте ДТП важные улики

ФОТО: Erakogu

Вылетевший на повороте автомобиль протаранил забор, вспахал газон возле частного дома и врезался в поленницу. Удар был настолько сильным, что погруженные глубоко в землю металлические столбы отлетели.

По словам хозяина дома, все могло закончиться и хуже, поскольку обычно возле поленницы он паркует свой автомобиль, но вчера он оставил его в другом месте.

Ночью устроивший в саду погром автомобиль скрылся с места ДТП, но оставил на месте происшествия детали автомобиля и номерной знак, который говорил о том, что это Range Rover 2006 года.

До полудня полиция связалась с владельцем машины, который сообщил, что ночью не садился за руль машины, но она была в распоряжении его брата.