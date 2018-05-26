Президент Грузии в интервью Postimees: мы продолжаем бороться по примеру Эстонии
26 мая 2018 г., 13:50
В преддверии 100-летия Грузии президент Георгий Маргвелашвили в интервью Postimees сказал, что их государство продолжает бороться за то, чтобы в один день стать частью Европейского Союза и НАТО.
Маргвелашвили не отрицает, что в проделанной работе были допущены ошибки, но отмечает, что уменьшается коррупция и происходит улучшение бизнес-климата.
В то же время он утверждает, что членство в ЕС и НАТО не сразу улучшит ситуацию в Южной Осетии и Абхазии.
Напомним, что 26 мая Грузия отмечает 100-летие учреждения Первой грузинской демократической республики, провозгласившей независимость.
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