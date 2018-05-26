В Ида-Вирумаа горит пять гектаров земли

Карьер Сюсинымме находится в волости Тойла в поселке Конью. Вспыхнувший в торфяном грунте и кустарнике огонь, распространился на местности протяженностью в 500х100 метров. Спасатели пытаются потушить огонь, но ограниченный доступ к огню затрудняет это сделать.

Поблизости нет никаких зданий и людям опасность не угрожает.

Спасательный департамент просит находящихся на природе людей быть крайне осторожными, потому что опасность пожара присутствует по всей Эстонии и маленькая искра может привести к пожару с серьезными последствиями.