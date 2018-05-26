Экс-руководители Ляэне-Таллиннской больницы заключили сделку с прокуратурой

Бывшие руководители клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марк Левин и Маре Леппик признали себя виновными в получении взяток и заключили соглашение с прокуратурой, которое будет представлено на утверждение Харьюскому уездному суду, сообщает Rus.err.ee.
До утверждения соглашения судом его содержание не разглашается, но прокуратура подтвердила накануне "Актуальной камере", что реальное тюремное заключение сделка не предусматривает.
По словам прокурора по особым делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя, в отношении большинства дававших взятки родственников пациентов дела будут прекращены по соображениям целесообразности.
В случае Левина следствие установило 19 случаев получения взяток, в случае Леппик - 10 случаев.
"Говоря попросту, платили за то, чтобы получить место в больнице для своих близких или же за продление пребывания в больнице", - сказала Кивиоя.