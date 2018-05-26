Экс-руководители Ляэне-Таллиннской больницы заключили сделку с прокуратурой

До утверждения соглашения судом его содержание не разглашается, но прокуратура подтвердила накануне "Актуальной камере", что реальное тюремное заключение сделка не предусматривает.

По словам прокурора по особым делам Пыхьяской окружной прокуратуры Леэлет Кивиоя, в отношении большинства дававших взятки родственников пациентов дела будут прекращены по соображениям целесообразности.

В случае Левина следствие установило 19 случаев получения взяток, в случае Леппик - 10 случаев.