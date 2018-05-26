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Вне дома: смотрите, чем угощали в новом ресторане эстонской кухни Mõis

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ФОТО: Сергей Кравцов.

Во Владимире открылся однодневный ресторан эстонской кухни, сообщил в редакцию Rus.Postimees Александр Кюннап.

Город Владимир присоединился к акции "Ресторанный день": в 75 странах  свой ресторан на срок до четырех дней может открыть любой человек. Впервые это произошло в 2011 году в Хельсинки, в 2013 году к движению присоединился  и Санкт-Петербург.

Ресторан эстонской кухни во Владимире назвали "Мыза". К меню прилагался русско-эстонский разговорник. Шеф-повар пел эстонские песни и играл на губной гармошке.

Шеф-повар ресторана.

ФОТО: Сергей Кравцов

Подавали три блюда: пивной суп, сметанное заливное из сельди и балтийскую кильку в слоеном тесте.

Так выглядела килька в тесте.

ФОТО: Сергей Крацов

Гости "Ресторанного дня" отметили, что самое необычное вкусовое сочетание было в закуске из сельди, огурцов, сметаны и зелени.

Гости ресторана.

ФОТО: Сергей Кравцов.

По словам автора письма, в России работает только один ресторан, где есть блюда эстонской кухни - MØS в Москве. Но это еще нужно проверить!

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