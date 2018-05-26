Лидеры КНДР и Южной Кореи провели новую встречу в демилитаризованной зоне

Встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени.

"Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации (подписанной по итогам их первых переговоров), а также обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР-США", - заявил представитель президента Южной Кореи.

По его словам, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров в воскресенье.