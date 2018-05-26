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Лидеры КНДР и Южной Кореи провели новую встречу в демилитаризованной зоне

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ФОТО: Ju Peng / AP

Лидеры КНДР и Южной Кореи, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, провели в субботу встречу в демилитаризованной зоне, сообщает "Интерфакс".

Встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени.

"Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации (подписанной по итогам их первых переговоров), а также обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР-США", - заявил представитель президента Южной Кореи.

По его словам, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров в воскресенье.

Таким образом, встреча Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином в субботу стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам первых переговоров, которые, как и на этот раз, прошли в Пханмунджоме, лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем.

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