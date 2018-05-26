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В Киеве из-за угрозы минирования закрыли пять станций метро

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Метро в Киеве. Иллюстративное фото.

ФОТО: Frolova Maria/ITAR-TASS

В киевскую полицию поступил анонимный звонок о минировании станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", сообщает dw.com.

Пять станций киевского метро закрыты в связи с проверкой сообщений об их минировании. "Поступили анонимные звонки о минировании станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра". Станции закрыты для пассажиров", - сообщило руководство метрополитена в субботу, 26 мая, на странице в Facebook.

По данным киевской полиции, по телефону 102 позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на пяти станциях метро произойдут взрывы. Полицейские эвакуируют пассажиров и персонал, а также проводят тщательный осмотр территории указанных станций. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

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