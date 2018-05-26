Галерея: в Кадриорге впервые проходит уличный фестиваль Фельмана

На детской площадке можно будет сделать рисунок на лице, поучаствовать в различных играх и сфотографироваться в средневековой обстановке.

"В сотрудничестве с кафе Фельмана у нас появилась идея создать субботний уличный фестиваль в Кадриорге на улице Фельмана, которая будто была создана для такого мероприятия, - сказала организатор уличного фестиваля Тийна Треуманн. - Мы не хотели организовывать коммерческий фестиваль. Нашей целью было собрать талантливых людей и предоставить местным жителям возможность провести семейный день вместе".