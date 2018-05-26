Авиакомпания Finnair попала в черный список Комиссии по защите прав потребителей

В данном случае Комиссия потребовала выплатить пассажиру авиакомпании компенсацию в шестьсот евро за задержку рейса. Жалобу комиссии направила женщина, летевшая из Хельсинки через Гонконг в Мельбурн. Она опоздала на стыковочный рейс по причине технической неполадки самолета Finnair, пишет Yle.

Авиакомпания посчитала, что речь идет о форс мажорной ситуации, которая не предусматривает компенсации. Комиссия, однако, посчитала иначе, заявив, что согласно принятой в ЕС практике, техническая причина довольно редко является форс мажорным обстоятельством.

Finnair уже попадал в поле зрения комиссии

В 2015 году Комиссия по защите прав потребителей уже обращала внимание на авиакомпанию, которая за последние два года стала ее «постоянным клиентом». В 2017 году на Finnair было подано 700 жалоб. За последние пять лет число жалоб увеличилось в два раза.

Компания, в частности, печально прославилась тем, что не платит компенсации, вызванные задержкой рейсов. Обычно Finnair предлагает подарочные купоны или денежные компенсации, размер которых ниже уровня нормальных компенсаций.