До и после: узнайте, из чего сделаны эти стильные лампы

Прежде чем выбросить старые вещи, подумайте, нельзя ли их использовать еще раз, но совершенно по-другому, предлагает портал Kodu.
«Я хотела обновить ванную, но не планировала тратить на это много денег. Перво-наперво я взяла в руки старые бра, которые хотела было выбросить. Но передумала», - пишет Дженис в своем блоге.
Затем женщина отправилась в магазин повторного использования и купила там старые абажуры по 70 центов за штуку.
Дженис сняла с абажуров старую ткань и украшения, затем хорошенько очистила от пыли и грязи, и наконец покрыла черной аэрозольной краской.
В черный цвет была покрашена и панель для крепления ламп на стену. Для этого блогер не стала снимать панель со стены, а лишь закрыла стену бумагой.
Когда краска высохла, Дженис собрала конструкцию, а вместо обычных лампочек вкрутила лампочки в стиле ретро.
«Результат получился отличный, и создание такого стильного настенного светильника вдохновило меня на дальнейшую переделку ванной», - написала Дженис.