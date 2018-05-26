сб, 26.05.2018
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До и после: узнайте, из чего сделаны эти стильные лампы

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Лампы иллюстративные. Настоящие - в теле статьи.

ФОТО: sawdustsisters.com

Прежде чем выбросить старые вещи, подумайте, нельзя ли их использовать еще раз, но совершенно по-другому, предлагает портал Kodu

«Я хотела обновить ванную, но не планировала тратить на это много денег. Перво-наперво я взяла в руки старые бра, которые хотела было выбросить. Но передумала», - пишет Дженис в своем блоге.

hometalk.com

ФОТО: www.hometalk.com

Затем женщина отправилась в магазин повторного использования и купила там старые абажуры по 70 центов за штуку.

hometalk.com

ФОТО: www.hometalk.com

Дженис сняла с абажуров старую ткань и украшения, затем хорошенько очистила от пыли и грязи, и наконец покрыла черной аэрозольной краской.  

sawdustsisters.com

ФОТО: https://sawdustsisters.com

В черный цвет была покрашена и панель для крепления ламп на стену. Для этого блогер не стала снимать панель со стены, а лишь закрыла стену бумагой. 

sawdustsisters.com

ФОТО: https://sawdustsisters.com

Когда краска высохла, Дженис собрала конструкцию, а вместо обычных лампочек вкрутила лампочки в стиле ретро. 

hometalk.com

ФОТО: www.hometalk.com

«Результат получился отличный, и создание такого стильного настенного светильника вдохновило меня на дальнейшую переделку ванной», - написала Дженис. 

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