До и после: узнайте, из чего сделаны эти стильные лампы

«Я хотела обновить ванную, но не планировала тратить на это много денег. Перво-наперво я взяла в руки старые бра, которые хотела было выбросить. Но передумала», - пишет Дженис в своем блоге.

hometalk.com ФОТО: www.hometalk.com

Затем женщина отправилась в магазин повторного использования и купила там старые абажуры по 70 центов за штуку.

hometalk.com ФОТО: www.hometalk.com

Дженис сняла с абажуров старую ткань и украшения, затем хорошенько очистила от пыли и грязи, и наконец покрыла черной аэрозольной краской.

sawdustsisters.com ФОТО: https://sawdustsisters.com

В черный цвет была покрашена и панель для крепления ламп на стену. Для этого блогер не стала снимать панель со стены, а лишь закрыла стену бумагой.

sawdustsisters.com ФОТО: https://sawdustsisters.com

Когда краска высохла, Дженис собрала конструкцию, а вместо обычных лампочек вкрутила лампочки в стиле ретро.

hometalk.com ФОТО: www.hometalk.com