Члены совета Таллиннского порта получили прибавку к зарплате
26 мая 2018 г., 16:09
Министр экономики Кадри Симсон подняла зарплату членам совета принадлежащего государству акционерного общества - Таллиннского порта.
Если раньше председатель совета Таллиннского порта Ааре Тар получал в месяц 1500 евро, то сейчас его зарплата составляет 2000 евро, сообщает ERR.
Зарплата членов совета увеличилась с 750 евро до 1000 евро в месяц.
Предложение о повышении зарплаты поступило министру экономики от комитета по выдвижению кандидатур.
В совет Таллиннского порта входят Ааре Тарк (председатель), Урмас Каарлеп, Ахти Кунингас, Райго Ууккиви, Юллар Яаксоо и Маарика Лийвамяги.