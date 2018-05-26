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Члены совета Таллиннского порта получили прибавку к зарплате

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

Министр экономики Кадри Симсон подняла зарплату членам совета принадлежащего государству акционерного общества - Таллиннского порта.  

Если раньше председатель совета Таллиннского порта Ааре Тар получал в месяц 1500 евро, то сейчас его зарплата составляет 2000 евро, сообщает ERR.

Зарплата членов совета увеличилась с 750 евро до 1000 евро в месяц.

Предложение о повышении зарплаты поступило министру экономики от комитета по выдвижению кандидатур. 

В совет Таллиннского порта входят Ааре Тарк (председатель), Урмас Каарлеп, Ахти Кунингас, Райго Ууккиви, Юллар Яаксоо и Маарика Лийвамяги.

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