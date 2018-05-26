Ирландия сказала историческое "да" легализации абортов

Официальные итоги голосования еще не подведены, но на основе данных авторитетных экзитполов местные СМИ уже объявили, что ирландцы поддержали отмену восьмой поправки конституции во всех регионах страны.

По данным опроса RTE, в пользу изменения конституции высказались 69,4% участников референдума, против - 30,6%. За аборты - 72,1% женщин и 65,9% мужчин. Самый высокий процент поддержки аборт предсказуемо оказался среди молодых ирландцев: 87,6% "за" среди 18-24-летних, 84,6% среди 25-34-летних, 72,8% среди 35-49-летних и 63,7% среди 50-64-летних.

В городских районах за свободу женщин проголосовали 72,3% граждан, а в сельской местности - 63,3%.

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