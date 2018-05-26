сб, 26.05.2018
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Ирландия сказала историческое "да" легализации абортов

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Более двух третей жителей Ирландии на референдуме 25 мая высказались за отмену запрета абортов. Ирландское законодательство по этому вопросу считается одним из самых консервативных в мире, сообщает Newsru.com.

Официальные итоги голосования еще не подведены, но на основе данных авторитетных экзитполов местные СМИ уже объявили, что ирландцы поддержали отмену восьмой поправки конституции во всех регионах страны.

По данным опроса RTE, в пользу изменения конституции высказались 69,4% участников референдума, против - 30,6%. За аборты - 72,1% женщин и 65,9% мужчин. Самый высокий процент поддержки аборт предсказуемо оказался среди молодых ирландцев: 87,6% "за" среди 18-24-летних, 84,6% среди 25-34-летних, 72,8% среди 35-49-летних и 63,7% среди 50-64-летних.

В городских районах за свободу женщин проголосовали 72,3% граждан, а в сельской местности - 63,3%.

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар приветствовал итоги референдума, отметив, что они являются "кульминацией тихой революции, которая происходила в Ирландии последние два десятилетия", передает Reuters.

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