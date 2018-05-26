сб, 26.05.2018
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Премьер-министр Квирикашвили: надеюсь, что Грузия станет членом НАТО в ближайшие три года

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ФОТО: Jewel Samad / AFP/Scanpix

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили надеется, что Грузия станет членом НАТО к 2021 году.

"Мы возлагаем надежду на то, что в 2021 году, когда Грузия отметит столетие со дня советской оккупации, наша страна сможет стать полноценным членом НАТО", - сказал Квирикашвили.

Премьер-министр надеется, что НАТО сможет придти к консенсусу по вопросу членства Грузии. 

"Грузия готова к этому вызову. Каждый день Грузия проделывает колоссальную работу, чтобы стать членом ЕС и НАТО", - заявил Квирикашвили. 

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