Премьер-министр Квирикашвили: надеюсь, что Грузия станет членом НАТО в ближайшие три года
26 мая 2018 г., 17:35
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили надеется, что Грузия станет членом НАТО к 2021 году.
"Мы возлагаем надежду на то, что в 2021 году, когда Грузия отметит столетие со дня советской оккупации, наша страна сможет стать полноценным членом НАТО", - сказал Квирикашвили.
Премьер-министр надеется, что НАТО сможет придти к консенсусу по вопросу членства Грузии.
"Грузия готова к этому вызову. Каждый день Грузия проделывает колоссальную работу, чтобы стать членом ЕС и НАТО", - заявил Квирикашвили.