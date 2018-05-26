Галерея: в Таллинне открылся цветочный фестиваль

Как сообщил заведующий парком Кадриорг Айн Ярве, в этом году фестиваль имеет особое значение.

"Эстония празднует столетие, замку Кадриорга исполнится 300 лет, а цветочный фестиваль отпразднует свое десятилетие, - сообщил Ярве. - В этот юбилейный год будут представлены различные композиции на тему "Поздравление на языке цветов" и "Отражении истории в саду".