Галерея: в Таллинне открылся цветочный фестиваль
26 мая 2018 г., 17:50
В парке на площади Башен вновь открылся традиционный международный Таллиннский цветочный фестиваль.
Как сообщил заведующий парком Кадриорг Айн Ярве, в этом году фестиваль имеет особое значение.
"Эстония празднует столетие, замку Кадриорга исполнится 300 лет, а цветочный фестиваль отпразднует свое десятилетие, - сообщил Ярве. - В этот юбилейный год будут представлены различные композиции на тему "Поздравление на языке цветов" и "Отражении истории в саду".
Смотрите галерею!