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Галерея: в Таллинне открылся цветочный фестиваль

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В парке на площади Башен вновь открылся традиционный международный Таллиннский цветочный фестиваль. 

Как сообщил заведующий парком Кадриорг Айн Ярве, в этом году фестиваль имеет особое значение.

"Эстония празднует столетие, замку Кадриорга исполнится 300 лет, а цветочный фестиваль отпразднует свое десятилетие, - сообщил Ярве. - В этот юбилейный год будут представлены различные композиции на тему "Поздравление на языке цветов" и "Отражении истории в саду".  

Смотрите галерею!

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