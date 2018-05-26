Путин пожелал новому правительству здоровья для выполнения майского указа

"Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что кабмину предстоит максимально быстро разработать и утвердить основные направления своей деятельности и ключевые проекты в соответствии с майским указом национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года", - сказал Путин на первой встрече с новым составом правительства.

По его словам, эти задачи и цели конкретны и требуют такой же ясной и понятной проработки механизмов их реализации, в том числа ресурсного обеспечения.