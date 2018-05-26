Минобороны ФРГ приукрасило свою отчетность

Федеральная счетная палата Германии подвергла критике доклад министерства обороны ФРГ в бундестаге о боеготовности германских вооруженных сил. Согласно независимому органу финансового контроля, из отчета "недостаточно четко следовало, что отдельные боевые системы могут быть введены в строй только с ограничениями".

Об этом говорится в документе, направленном счетной палатой в комитет бундестага по бюджетным вопросам. Полный текст уведомления находится в распоряжении AFP. Выдержки из него агентство обнародовало в субботу, 26 мая.

Так, в документе, в частности, отмечается, что оборонное ведомство назвало отдельные системы готовыми к эксплуатации - при том, что в ряде случаев имела место "неполная комплектация", отсутствовали запасные детали, и задействовать технику можно было только для обучения военнослужащих.

"В целом министерство должно более четко обозначать", для каких целей возможно применение тех или иных боесистем, уверены в Федеральной счетной палате.

Кадры и кибербезопасность

Кроме того там обратили внимание на увязку вопросов материально-технического обеспечения с кадровыми проблемами: "В условиях нехватки личного состава бундесвер не может вводить в строй свои боесистемы, как это предусмотрено".

Наконец, Федеральная счетная палата Германии рекомендовала оборонному ведомству в своих отчетах в дальнейшем отдельный раздел отводить под вопросы кибербезопасности.