Итальянский футболист убил свою бывшую девушку, а после покончил с собой

27 мая спортсмену должно было исполниться 25 лет. Перед празднованием дня рождения он отправился к девушке, чтобы уговорить ее снова сойтись. Она отказала, после чего между ними возникла ссора. Соседи услышали выстрелы, а затем вызвали полицию.