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"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС

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ФОТО: Yegor Aleyev/Yegor Aleyev/TASS

Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S, сообщает "Интерфакс".

ПАО "Газпром" и правительство Турецкой Республики подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

Как говорится в сообщении управления информации "Газпрома", в развитие протокола "Газпром" и Botas заключили соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка. "Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", - отмечает "Газпром".

Кроме того, между ООО "Газпром экспорт" и Botas были подписаны документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено, - заявляет "Газпром".

30 апреля завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток" у черноморского побережья Турции.

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