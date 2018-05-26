сб, 26.05.2018
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  • Свыше сотни замков и усадеб в Прибалтике ждут посетителей этим летом

Свыше сотни замков и усадеб в Прибалтике ждут посетителей этим летом

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ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Свыше сотни исторических построек на время летнего сезона распахнули двери для туристов и местных жителей в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Rus.err.ee.

Акция призвана привлечь внимание к культурным историческим объектам Эстонии, Латвии и Литвы не только туристов, но и местных жителей.

По словам хранительницы замка Куремаа Тийны Тегелман, усадьба играет важную роль не только в контексте сохранения и развития исторических объектов Эстонии, но и несет в себе культурную ценность.

"Да, возможно в нашем замке не сохранилась аутентичная мебель, но у нас есть крыша и своя история, и мы хотим ее рассказать жителям Эстонии и туристам. Я все же вижу огромную роль усадеб с точки зрения культурного наследия и будущего", - считает Тегелман.

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