Свыше сотни замков и усадеб в Прибалтике ждут посетителей этим летом
26 мая 2018 г., 21:33
Свыше сотни исторических построек на время летнего сезона распахнули двери для туристов и местных жителей в Эстонии, Латвии и Литве, сообщает Rus.err.ee.
Акция призвана привлечь внимание к культурным историческим объектам Эстонии, Латвии и Литвы не только туристов, но и местных жителей.
По словам хранительницы замка Куремаа Тийны Тегелман, усадьба играет важную роль не только в контексте сохранения и развития исторических объектов Эстонии, но и несет в себе культурную ценность.
"Да, возможно в нашем замке не сохранилась аутентичная мебель, но у нас есть крыша и своя история, и мы хотим ее рассказать жителям Эстонии и туристам. Я все же вижу огромную роль усадеб с точки зрения культурного наследия и будущего", - считает Тегелман.