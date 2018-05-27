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  • Фото: машина на большой скорости врезалась в стену здания, водитель погиб

Фото: машина на большой скорости врезалась в стену здания, водитель погиб

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Вчера вечером в Хальяла произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб человек.

ДТП случилось на шоссе Пыдрузе-Хальяла в поселке Хальяла, где автомобиль на большой скорости врезался в стену бывшего строительного магазина, сообщает Virumaa Teataja.

Полиция получила сообщение об аварии около 21.35. 23-летний мужчина потерял управление над автомобилем Audi и врезался в стену здания. В результате столкновения водитель скончался. Он был в машине один и у него есть водительские права.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми выразил соболезнования близким погибшего. "Выезд с дороги зачастую связан с большой скоростью. Скорость необходимо держать в рамках разрешенной и в соответствии с умениями водителя. Место водителя - не то место, где стоит становится излишне самоуверенным и невнимательным", - говорит Эльми. 

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе уголовного производства. 

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