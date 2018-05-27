Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0 и была омрачена травмами. Сперва повреждение получил футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянин на 30-й минуте покинул поле со слезами на глазах. Ближе к перерыву матча на носилках поле покинул защитник "Реала" Дани Карвахаль.

Первый гол в матче на 51-й минуте провел форвард "Реала" Карим Бензема, однако "Ливерпулю" потребовалось всего три минуты, чтобы отыграться (отличился Садио Мане). На 64-й минуте испанский клуб вновь вышел вперед после удара валлийца Гарета Бэйла в падении через себя.

Точку в матче на 84-й минуте поставил все тот же Гарет Бэйл, пробив далеко из-за пределов штрафной площади. Мяч летел в руки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, однако курьезным образом отскочил в ворота.