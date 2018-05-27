Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) одержал победу над английским "Ливерпулем" в финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в субботу вечером на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Таким образом, "Реал" выигрывает главный клубный турнир Европы уже в третий раз подряд, передает Newsru.
Первая половина встречи завершилась со счетом 0:0 и была омрачена травмами. Сперва повреждение получил футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянин на 30-й минуте покинул поле со слезами на глазах. Ближе к перерыву матча на носилках поле покинул защитник "Реала" Дани Карвахаль.
Первый гол в матче на 51-й минуте провел форвард "Реала" Карим Бензема, однако "Ливерпулю" потребовалось всего три минуты, чтобы отыграться (отличился Садио Мане). На 64-й минуте испанский клуб вновь вышел вперед после удара валлийца Гарета Бэйла в падении через себя.
Gareth Bale!!! #UCLfinal #Bale #RealMadrid pic.twitter.com/k21Daro2Rk— Grant Guntrip 🇬🇧 (@GrantGuntrip) 26 мая 2018 г.
Точку в матче на 84-й минуте поставил все тот же Гарет Бэйл, пробив далеко из-за пределов штрафной площади. Мяч летел в руки голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса, однако курьезным образом отскочил в ворота.
Отметим, что для "Реала" эта победа стала уже 13-й в Лиге чемпионов, что является лучшим результатом в истории турнира. У ближайшего преследователя, итальянского "Милана", трофеев почти вдвое меньше - семь.