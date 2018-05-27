вс, 27.05.2018
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Полиция разыскивает пропавшую Анну: она могла направиться в Таллинн

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ФОТО: PPA

90-летняя Анна вчера в 21 вечера покинула дачу в деревне Лайтсе и ее местонахождение до сих пор неизвестно. У нее нет с собой ни документов, ни мобильного телефона. Женщина могла отправиться в Таллинн.

Информация о пропаже женщины передана всем патрулям. В ее поисках задействован и вертолет Департамента полиции и погранохраны.

У Анны стройное телосложение и рост 155 см. У нее седые волосы, в момент пропажи у нее на голове могла быть шляпа. На ней был розовый жакет и голубая рубашка, черно-красные рейтузы и черные ботинки. Анна говорит на русском языке.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, позвонить по телефону 112.

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