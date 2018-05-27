Полиция разыскивает пропавшую Анну: она могла направиться в Таллинн

Информация о пропаже женщины передана всем патрулям. В ее поисках задействован и вертолет Департамента полиции и погранохраны.

У Анны стройное телосложение и рост 155 см. У нее седые волосы, в момент пропажи у нее на голове могла быть шляпа. На ней был розовый жакет и голубая рубашка, черно-красные рейтузы и черные ботинки. Анна говорит на русском языке.