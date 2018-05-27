Фото: житель Эстонии может быть оштрафован на 3000 евро за необычный подарок матери

Самовольные пешеходные переходы уже и раньше появлялись в Пярну. Прошлым летом, например, один появился на перекрестке улиц Эспланаади и Веэ. Правда, к нему не прилагалось душевного послания, передает Pärnu Postimees.

Главный специалист по дорожному движению экономического отделения Пярнуской горуправы Тоомас Таммела, комментируя этот инцидент, сказал, что взрослый человек, конечно, поймет, что речь идет о рисунке, но по якобы пешеходному переходу может пойти или поехать на велосипеде какой-нибудь ребенок, которому будет угрожать опасность попасть под колеса автомобиля.