вс, 27.05.2018
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  • Фото: житель Эстонии может быть оштрафован на 3000 евро за необычный подарок матери

Фото: житель Эстонии может быть оштрафован на 3000 евро за необычный подарок матери

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В ночь на воскресенье неизвестный житель Пярну, видимо, решил показать своей маме, как сильно он ее любит. С этой целью он нарисовал на улице Ряэма полномасштабный пешеходный переход и написал «Palun emme» («Пожалуйста, мама»).

Самовольные пешеходные переходы уже и раньше появлялись в Пярну. Прошлым летом, например, один появился на перекрестке улиц Эспланаади и Веэ. Правда, к нему не прилагалось душевного послания, передает Pärnu Postimees.

Главный специалист по дорожному движению экономического отделения Пярнуской горуправы Тоомас Таммела, комментируя этот инцидент, сказал, что взрослый человек, конечно, поймет, что речь идет о рисунке, но по якобы пешеходному переходу может пойти или поехать на велосипеде какой-нибудь ребенок, которому будет угрожать опасность попасть под колеса автомобиля.

Таммела отметил, что за подобные художества, по Закону о дорожному движении и Строительному кодексу, может грозить штраф до 3000 евро.

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