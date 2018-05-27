Фантастический финал: "Реал" победил "Ливерпуль"

"Реал" не проигрывает уже девять решающих поединков еврокубков подряд - в последний раз "сливочные" проиграли финал еврокубка 35 лет назад: в финале Кубка кубков 1982-83 мадридцы уступили шотландскому "Абердину" 1:2.

Не собирался уступать "Реал" и на этот раз - по составу с мадридцами "Ливерпуль" конкурировать не мог - только Салах у англичан носит завание топ-игрока, а вратарская линия подопечных Клоппа и вовсе нуждается в укреплении - именно вратарь мерсисайдцев Кариус стал невольным виновником поражения "Красных".

Команды начали матч почти без раскачки, быстро проходя центр поля и пытаясь создавать угрозы у ворот оппонентов. Первый опасный момент создал на правах номинальных хозяев "Реал": на 15-й минуте Роналду впервые объявился в штрафной, но его удар пролетел рядом с девяткой ворот "Ливерпуля".

Сразу же "Ливерпуль" ответил суперопасным моментом - Ван Дейк опередил Наваса на подаче углового, но не смог скинуть мяч в ворота. После этого удара инициатива перешла в руки гостей и дважды могли англичане открывать счет, но на пути удара Фирминьо встал Серхио Рамос, а удар Арнольда поймал Навас.

На 27-й минуте произошел, возможно, клучевой момент матча - Серхио Рамос по-борцовски свалил Салаха и последний в слезах от боли (вывих плеча) и досады (Салаха вынужденно заменили) покинул поле. Мадридцы сразу рванули вперед, но Бензема в окружении соперников, на 32-й минуте не сумел с 11-метровой отметки послать мяч в ворота.

В первом тайме вынужденную замену провел и Зинедин Зидан: Эндрю Робертсон и Даниель Карвахаль пошли в жесткий стык, Робертсон встал и убежал, а испанец остался рыдать на газоне и покинул досрочно поле.

На перерыв могли команды уходить при счете 1:0 в пользу испанцев, но сначала судьи отменили гол Бензема из-за офсайда, а затем Начо попал во внешнюю сетку ворот Кариуса.

Перерыв явно пошел на пользу "Реалу" : команда добавила в скорости и начала сминать "Ливерпуль". Сначала Иско не хватило пары сантиметров, чтобы мяч залетел под перекладину, а на 51-й минуте Бензема все-таки распечатал ворота "Ливерпуля": помог ему в этом вратарь Лорис Кариус, выкинув мяч прямо на ногу француза. Англичане попытались отыграться и у Мане это однажды получилось - на 54-й минуте Садо Мане прокинул мяч мимо Наваса, но этот гол оказался лишь голом престижа: все началось с удара Иско, который отразил Кариус. Видимо на этом у Кариуса закончилась магия и сначала Гарет Бейл неберущимся ударом в стиле Роналду, а, впрочем, даже лучше выводит "Реал" вперед, а на 84-й минуте Кариус похоронил свою команду, а может даже и свою карьеру в топ-клубе, отбив несложный мяч прямо в свои ворота: 3:1.