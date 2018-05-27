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Видео: трагедия "Ливерпуля" - слезы Салаха, отчаяние Кариуса

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Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах получил на 27-й минуте матча с мадридским "Реалом" травму плеча, которая может помешать египтянину выступить на Чемпионате мира в России.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах на 27-й минуте получил травму плеча после борцовского захвата со стороны защитника "Реала" Серхио Рамоса. Египтянин в слезах покинул поле, а в СМИ стали появляться сообщение, что Салах может пропустить из-за вывиха плеча и ЧМ в России. Однако после обследования стало известно, что сроки восстановления всего две недели и сборной Египта, которая является соперником сборной России по групповому раунду ЧМ, Салах поможет.

Немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус после матча также не смог сдержать слез: именно его две ошибки стоили "Ливерпулю" игры и, возножно, титула. После матча рыдающий немец пошел к трибунам, где извинился перед фанатами англичан.

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