Видео: трагедия "Ливерпуля" - слезы Салаха, отчаяние Кариуса

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах на 27-й минуте получил травму плеча после борцовского захвата со стороны защитника "Реала" Серхио Рамоса. Египтянин в слезах покинул поле, а в СМИ стали появляться сообщение, что Салах может пропустить из-за вывиха плеча и ЧМ в России. Однако после обследования стало известно, что сроки восстановления всего две недели и сборной Египта, которая является соперником сборной России по групповому раунду ЧМ, Салах поможет.