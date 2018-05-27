Счастливый Зидан, отпускающий грехи Клопп и недовольный Бэйл

Зинедин Зидан: «То, что мы сейчас переживаем, – это фантастика. У меня нет слов. Я сказал игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом – ничего подобного в их жизни больше не будет. Самое главное сегодня – наше общее достижение, и игроки заслуживают самых добрых слов. Поверьте, сделать такое крайне сложно. Самое прекрасное в этой команде – у нее нет потолка.

Нет никакого секрета. Есть тяжелая работа, есть талантливые игроки. Мы всегда знали, что эта команда способна на многое. Они очень много работали и голодны до новых побед, что вновь доказали сегодня. Я только начал тренерскую карьеру и переживаю невероятные моменты вместе с парнями. Такое нужно отпраздновать! Для меня самым сложным было добраться до финала – мы обыграли «ПСЖ», «Юве» и «Баварию» и потом одолели «Ливерпуль», который провел великолепный сезон. Гол Криштиану в Турине, гол Бэйла в сегодняшнем матче и мой гол должны оставаться в истории», – сказал Зидан официальному сайту УЕФА.

Для тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа вчерашний финал стал восьмым в карьере. Статистика не была на стороне немца - из предыдущих семи Клопп сумел выиграть только один финал. Не получилось и вчера, в основном из-за ошибок вратаря Лориса Кариуса. Оданко Клопп на вратаря зла не держит: "Я перекинулся с ним парой слов, но сейчас не о чем говорить. Это тяжело. Никто этого не хотел. Это его ошибка – он это знает, я знаю, вы знаете. Сегодня был не его вечер, это точно. Но теперь мы должны двигаться дальше. Мы будем с ним дальше и поддержим, это без сомнений. И я уверен, что в этой комнате есть люди, которые совершали ошибки. Надеюсь, что о вас судят по вашей работе, а не по этим ошибкам, – передает слова Клоппа блог London Eye .

Автор победного дубля, Гаррет Бэйл, в интервью порталу sports.ru заявил, что недоволен тем, что в "Реале" валлийцу уготовлена роль запасного, и намекнул что его будущее в "Реале" под большим вопросом: "Я чувствую, что могу и хочу играть каждую неделю. Я займусь этим вопросом летом, у меня много времени, чтобы отдохнуть и порефлексировать. Мне нужно сесть с агентом и все обсудить. Я чувствую, что должен играть каждую неделю. Если это не получится здесь, надо пробовать где-то еще."