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Криштиану Роналду покидает "Реал"?

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ФОТО: SERGEI SUPINSKY / AFP

Легендарный португалец намекнул, что в ближайшее время может покинуть стан мадридцев.

«Мне было очень хорошо в «Реале». В ближайшие дни я дам ответ болельщикам, они всегда были на моей стороне.

Мы переписали историю и теперь надо получать наслаждение.

Получайте удовольствие от момента, Зидан, тренерский штаб, будущее игроков не важно в настоящий момент, у меня нет сомнений, сейчас это не важно. Затем надо отдохнуть, увидим, что случится дальше

Я высказался о будущем, и я не должен был этого делать. Но что-то произойдет. Это не был надлежащий момент, но я говорил честно.

В течение недели я собираюсь что-то рассказать, потому что болельщики всегда поддерживали меня, они в моем сердце.

Момент не был подходящим, но я повел себя честным. Я говорю немного, но если говорю, то говорю… Конечно, мне есть что сказать, но это не был правильный момент.

Однако я не сожалею о сказанном, ведь если ты честен… Что не так? Ты терпишь, терпишь, но потом теряешь контроль.

Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять «Золотых мячей»… Я и так уже был вписан в историю, но теперь даже в большей степени. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу.

Не хочу перечеркивать этот уникальный момент, мы с моими партнерами чемпионы.

Не могу гарантировать, что проведу в «Реале» еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава.

Что касается Переса, то мы говорили, и я поздравил его как достойный профессионал, каковым я и являюсь. Бурю раздувают там, где ее нет», – передает слова португальца sports.ru

В этом розыгрыше Лиги чемпионов КриРо установил три рекорда: 15 мячей в одном сезоне, семикратный лучший бомбардир ЛЧ, 120 голов за карьеру в ЛЧ. По такому поводу, как передает газета Marca , Роналду предложил переименовать Лигу чемпионов: «Кто снова стал лучшим бомбардиром? Я выиграл Лигу чемпионов в пятый раз, снова забил больше всех, я не могу быть разочарован. Лигу чемпионов надо переименовать в CR7 Champions League», – сказал Роналду.

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