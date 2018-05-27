Студент получил от Google 31 000 евро за найденную ошибку

Студент Республиканского университета Уругвая нашел критический цикл удаленного выполнения кода (RCE) в службе хостинга от компании Google. Посредством запрограммированных сценариев юноша получил доступ к постановке и тестированию сред развертывания GAE, которые должны быть закрыты для стороннего пользователя. Отмечается, что взаимодействие с системой могло привести к тотальной поломке всей инфраструктуры сервиса, пишет Postimees со ссылкой на CNBC.

О проблеме, которую обнаружил молодой уругваец в начале нынешнего года, он сообщил в корпорацию Google. Юноша знал, что за нахождение багов компания обычно платит около 5 000 долларов, однако конечная сумма премии сильно его удивила. «Это был крайне приятный сюрприз», — признался уругваец. Как именно молодой человек будет распоряжаться полученными средствами, не уточняется.