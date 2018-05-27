Эстонский волейбол рвется в мировую элиту
27 мая 2018 г., 11:51
Сборная Эстонии по волейболу одержала очередную победу в рамках Европейской Золотой лиги, которая является отборочным соревнованием на квалификацию в главный мировой турнир, Лигу наций.
Три победы в трех матчах - таков результат подопечных Джордже Крецу. После побед над Словакией и Бельгией 3:1, в Раквере эстонские волейболисты с таким же счетом по партиям одолели шведов.
В отборочной группе сборная Эстонии проведет еще три матча: со словаками, бельгийцами и шведами. Победитель группы получит право сыграть в Финале четырех, а финалисты попадут в квалификационный турнир главного мирового тура волейбола, Лиги наций.