вс, 27.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Фото и видео: в крупнейшем парке развлечений Германии дотла сгорел аттракцион

Фото и видео: в крупнейшем парке развлечений Германии дотла сгорел аттракцион

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В немецком парке развлечений Европа-парк в субботу, 26 мая, произошел крупный пожар. Очагом возгорания стал аттракцион Пираты Батавии, после чего огонь перекинулся на помещения - судя по видеозаписям, языки пламени достигали десяти метров.

В этот момент в парке находилось около 25 тысяч посетителей, но, по данным полиции, пострадавших в результате пожара нет, передает Korrespondent.

"Посетители организованно покинули парк", – сообщила местная полиция. Руководство парка сообщило через Twitter, что пока не решило, откроется ли парк сегодня.

Европа-парк в городе Руст является самым посещаемым парком развлечений в Германии. В Европе он по этому показателю второй – после Диснейленда в Париже.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ