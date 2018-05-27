Фото и видео: в крупнейшем парке развлечений Германии дотла сгорел аттракцион

В этот момент в парке находилось около 25 тысяч посетителей, но, по данным полиции, пострадавших в результате пожара нет, передает Korrespondent.

"Посетители организованно покинули парк", – сообщила местная полиция. Руководство парка сообщило через Twitter, что пока не решило, откроется ли парк сегодня.