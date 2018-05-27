Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии

По информации ведомства, двое россиян погибли во время атаки боевиков на позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, передает "Интерфакс". Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

В Минобороны РФ также отметили, что советники погибли, управляя огнем сирийской батареи. "Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", - отчитались в ведомстве.

В прессу попала информация о четверых погибших в Сирии российских военнослужащих. По предварительным данным, четверо военных из Забайкалья погибли во время обстрела 23 мая 200-й артиллерийской бригады. В Минобороны РФ об этом инциденте ранее не сообщали.

Как сообщает сайт "Чита.ру", один из погибших - старший лейтенант Сергей Елин, которому было 32 года, второй - сержант Игорь Михайлов 1995 года рождения. Их останки доставили в Читу в закрытых гробах и не открывали для родственников на церемонии прощания, отмечает издание.

Елина похоронят на кладбище в районе Песчанка, похороны Михайлова пройдут на Центральном кладбище. Прощание с военными состоялось днем 27 мая в Чите, на сборном пункте в районе Антипиха. На церемонии с участием почетного караула и оркестра собралось около 200 человек, говорится в еще одной публикации "Читы.ру". Проститься с погибшими пришло множество военных, в том числе высокопоставленные - генерал-майор и адмирал.