вс, 27.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Здоровье
  • Составлен рейтинг систем здравоохранения всех стран мира: смотрите, на каком месте Эстония

Составлен рейтинг систем здравоохранения всех стран мира: смотрите, на каком месте Эстония

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Врачи.

ФОТО: Scanpix

Лучшая система здравоохранения в Исландии, сообщает престижный британский медицинский журнал Lancet. Издание оценило доступность и качество здравоохранения в 195 странах мира. В качестве индикатора рассматривались 32 заболевания, в которых можно предотвратить смерть пациента путем эффективного лечения.

Больше всех баллов получила Исландия – 97,1 из 100 возможных. Далее идут Норвегия, Голландия, Люксембург и на пятом месте Финляндия и Австралия с 95,9 баллами, передает Yle.

Эстония оказалась на 31-м месте с 86 баллами, Латвия на 43-м месте (81 балл), Литва на 45-м месте (80 баллов).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ