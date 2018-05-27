Составлен рейтинг систем здравоохранения всех стран мира: смотрите, на каком месте Эстония
27 мая 2018 г., 12:41
Лучшая система здравоохранения в Исландии, сообщает престижный британский медицинский журнал Lancet. Издание оценило доступность и качество здравоохранения в 195 странах мира. В качестве индикатора рассматривались 32 заболевания, в которых можно предотвратить смерть пациента путем эффективного лечения.
Больше всех баллов получила Исландия – 97,1 из 100 возможных. Далее идут Норвегия, Голландия, Люксембург и на пятом месте Финляндия и Австралия с 95,9 баллами, передает Yle.
Эстония оказалась на 31-м месте с 86 баллами, Латвия на 43-м месте (81 балл), Литва на 45-м месте (80 баллов).