Составлен рейтинг систем здравоохранения всех стран мира: смотрите, на каком месте Эстония

Лучшая система здравоохранения в Исландии, сообщает престижный британский медицинский журнал Lancet. Издание оценило доступность и качество здравоохранения в 195 странах мира. В качестве индикатора рассматривались 32 заболевания, в которых можно предотвратить смерть пациента путем эффективного лечения.