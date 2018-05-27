Прекрасное парижское утро, мадмуазель!

Анетт Контавейт с победы в трех сетах над 99-й ракеткой мира, американкой Мэдисон Бренгл, начала выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Контавейт считается на турнире "темной лошадкой", теннисисткой способной преподнести сюрпризы, но, правда приятного толка. Если Контавейт хочет войти по итогам турнира во Франции войти в топ-20, а, может замахнуться и на топ-10 мирового женского тенниса, то на кортах Парижа надо нашей первой ракетке показывать с первых же матчей слвой лучший теннис.
Матч начался с того, что Контавейт взяла подачу соперницы, правда, в следующем гейме сразу же ее отдала - неуверенная подача не позволила рвануть в отрыв: двойная ошибка Контавейт принесла американке первый выигранный гейм.
Правда на этом в первом сете успехи 28-летней Брингл и закончились: Контавейт заставляла соперницу ошибаться, как на подаче, так и на приеме, да и сама Анетт играла безупречно - ее форхэнды были неберущимися. Когда американке удавалось вести в гейме, то Контавейт без особых проблем доставала соперницу, выходила вперед и побеждала. В седьмом гейме с трех сетболов Контавейт уверенно завершила партию в свою пользу: 6:1.
Первый гейм ворого сета остался за американкой: она взяла подачу Контавейт отыграв два геймбола, но в следующем гейме Контавейт ответила сопернице зеркально, восстановив равновесие. В третьем гейме Контавейт чуть было не упустила свою подачу, позволив американке отыграться с 40:15, а в четвером гейме то же самое не позволила сделать уже Брингл нашей спортсменке. Контавейт смогла отыграться в пятом гейме с 0:40 на своей подаче, но этот тревожный звонок наша прима не услышала - Брингл захватила инициативу и второй сет остался за представительницей США 4:6.
Решающую партию Контавейт начала уверенно, взяв быстрый гейм на своей подаче. А дальше - то ли американка подустала, то ли Контавейт рванула так, что соперница видела больше не мячи, а то как рос отрыв Контавейт в третьем сете: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0. Потом Брингл резко опомнилась и начала погоню за Контавейт, отыгравшись с 0:5 до 2:5, но было уже поздно - тоненькая ниточка надежды Брингл оборовалась в восьмом гейме, который остался за Контавейт: 6:1, 4:6, 6:2 и наша теннисистка выходит во второй круг соревнований.