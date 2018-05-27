Прекрасное парижское утро, мадмуазель!

Контавейт считается на турнире "темной лошадкой", теннисисткой способной преподнести сюрпризы, но, правда приятного толка. Если Контавейт хочет войти по итогам турнира во Франции войти в топ-20, а, может замахнуться и на топ-10 мирового женского тенниса, то на кортах Парижа надо нашей первой ракетке показывать с первых же матчей слвой лучший теннис.

Матч начался с того, что Контавейт взяла подачу соперницы, правда, в следующем гейме сразу же ее отдала - неуверенная подача не позволила рвануть в отрыв: двойная ошибка Контавейт принесла американке первый выигранный гейм.

Правда на этом в первом сете успехи 28-летней Брингл и закончились: Контавейт заставляла соперницу ошибаться, как на подаче, так и на приеме, да и сама Анетт играла безупречно - ее форхэнды были неберущимися. Когда американке удавалось вести в гейме, то Контавейт без особых проблем доставала соперницу, выходила вперед и побеждала. В седьмом гейме с трех сетболов Контавейт уверенно завершила партию в свою пользу: 6:1.

Первый гейм ворого сета остался за американкой: она взяла подачу Контавейт отыграв два геймбола, но в следующем гейме Контавейт ответила сопернице зеркально, восстановив равновесие. В третьем гейме Контавейт чуть было не упустила свою подачу, позволив американке отыграться с 40:15, а в четвером гейме то же самое не позволила сделать уже Брингл нашей спортсменке. Контавейт смогла отыграться в пятом гейме с 0:40 на своей подаче, но этот тревожный звонок наша прима не услышала - Брингл захватила инициативу и второй сет остался за представительницей США 4:6.