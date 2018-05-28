Ведущие эстонские политики продолжают отказываться от визитов в Россию: министр экономики Кадри Симсон отклонила приглашение в Санкт-Петербург, премьер Юри Ратас отменил поездку в Красноярск, президент Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Москву до тех пор, пока не состоится ратификация Пограндоговора.