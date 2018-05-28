пн, 28.05.2018
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Студия Postimees: следует ли ждать изменения санкций? 12.30

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Эксперт по экономическим вопросам Райво Варе проанализирует ситуацию вокруг санкционной войны и возникшие разногласия в отношениях Европы и США.

Смотрите прямой эфир в 12.30!

Ведущие эстонские политики продолжают отказываться от визитов в Россию: министр экономики Кадри Симсон отклонила приглашение в Санкт-Петербург, премьер Юри Ратас отменил поездку в Красноярск, президент Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Москву до тех пор, пока не состоится ратификация Пограндоговора.

  • Европейские лидеры начали восстанавливать диалог с Россией: канцлер Германии отправилась в Сочи, президент Франции – в Петербург.  Не повод ли это задуматься эстонским политикам? 
  • Стоит ли Эстонии по-прежнему делать ставки на жёсткую американо-британскую линию? Или сейчас экономически более выгодно придерживаться европейской линии?
  • Будут ли выводы по делу Скрипалей, химоружию в Сирии и гибели "Боинга" иметь новые экономические последствия?
  • Стоит ли ждать ужесточения санкций и расширения дипломатической войны?
  • Возможно ли ослабление европейских санкций против России? 
  • Будут ли США вводить меры против европейских компаний, которые продолжат сотрудничать с Россией?

По окончании прямого эфира интервью будет доступно в повторе. 

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