вс, 27.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Посол России в ФРГ требует от Лондона извинений по "делу Скрипаля"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Скрипаль.

ФОТО: TASS/SCANPIX

Великобритания должна признать "дело Скрипаля" ошибкой, заявил Сергей Нечаев. Он назвал извинения Лондона условием для возвращения западных дипломатов, высланных из России, сообщает dw.com.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ждет от властей Великобритании извинений по "делу Скрипаля". Об этом Нечаев заявил в воскресенье, 27 мая, в интервью агентству dpa. По его словам, извинения Лондона являются необходимым условием возвращения западных дипломатов, высланных из России.

"Британские друзья должны признать всю ситуацию большой ошибкой или большой ложью", - требует Нечаев. Он призвал Великобританию "повернуть колесо истории вспять".

 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ