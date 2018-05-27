Посол России в ФРГ требует от Лондона извинений по "делу Скрипаля"

Посол России в Германии Сергей Нечаев ждет от властей Великобритании извинений по "делу Скрипаля". Об этом Нечаев заявил в воскресенье, 27 мая, в интервью агентству dpa. По его словам, извинения Лондона являются необходимым условием возвращения западных дипломатов, высланных из России.