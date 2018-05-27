Посол России в ФРГ требует от Лондона извинений по "делу Скрипаля"
27 мая 2018 г., 15:26
Великобритания должна признать "дело Скрипаля" ошибкой, заявил Сергей Нечаев. Он назвал извинения Лондона условием для возвращения западных дипломатов, высланных из России, сообщает dw.com.
Посол России в Германии Сергей Нечаев ждет от властей Великобритании извинений по "делу Скрипаля". Об этом Нечаев заявил в воскресенье, 27 мая, в интервью агентству dpa. По его словам, извинения Лондона являются необходимым условием возвращения западных дипломатов, высланных из России.
"Британские друзья должны признать всю ситуацию большой ошибкой или большой ложью", - требует Нечаев. Он призвал Великобританию "повернуть колесо истории вспять".