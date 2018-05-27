Вблизи границ Латвии замечены российские военные корабли
27 мая 2018 г., 16:16
В субботу, 26 мая, вблизи границ Латвии были замечены корабли вооруженных сил Российской Федерации, сообщили агентству BNS в Национальных вооруженных силах Латвии.
В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод государства были идентифицированы российские военные корабли "Бира" и "Береза".
В последние годы российские военные самолеты и корабли регулярно появляются вблизи границ Латвии.