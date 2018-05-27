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Вблизи границ Латвии замечены российские военные корабли

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ФОТО: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

В субботу, 26 мая, вблизи границ Латвии были замечены корабли вооруженных сил Российской Федерации, сообщили агентству BNS в Национальных вооруженных силах Латвии.

В латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии восьми морских миль от территориальных вод государства были идентифицированы российские военные корабли "Бира" и "Береза".

В последние годы российские военные самолеты и корабли регулярно появляются вблизи границ Латвии.

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