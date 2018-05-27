Британию заподозрили в тайном намерении остаться в ЕС

Как выяснила The Telegraph, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов на "деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент в 2019 году".

Как отмечает газета, выборы в Европарламент должны пройти между 23 и 26 мая следующего года. При этом Британия должна покинуть Евросоюз двумя месяцами ранее, 29 марта 2019 года. По этой причине распространяются опасения, что сроки Брекзита могут быть сорваны, подчеркивает издание.

В избирательной комиссии пояснили, что средства были выделены "в качестве меры предосторожности", чтобы она могла располагать необходимым бюджетом для выполнения своих функций в ходе выборов в Европарламент в том "маловероятном случае, если они все же состоятся".

По плану Брекзит должен состояться в 23:00 29 марта 2019 года по британскому времени. Затем должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в столице Бельгии 19 июня 2017 года. Они должны должны продлиться до ноября 2018-го, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.