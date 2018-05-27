Галерея: в Национальной библиотеке Эстонии с размахом отметили столетие Грузии

Первой выступила представитель грузинской общины Заза Четерели. В своей речи она напомнила, как и в каких условиях сто лет назад была объявлена новость о независимости Грузии в Тбилиси.

Посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани тоже выступила с речью. В такой значимый день она не забыла упомянуть и Эстонию, которая поддержала жителей Грузии в тяжелые для страны времена. По словам посла, это очень ценно.