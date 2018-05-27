вс, 27.05.2018
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  • Галерея: в Национальной библиотеке Эстонии с размахом отметили столетие Грузии

Галерея: в Национальной библиотеке Эстонии с размахом отметили столетие Грузии

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Вчера в Национальной библиотеке Эстонии местная грузинская община организовала концерт в честь столетия независимости Грузии.

Первой выступила представитель грузинской общины Заза Четерели. В своей речи она напомнила, как и в каких условиях сто лет назад была объявлена новость о независимости Грузии в Тбилиси.

Посол Грузии в Эстонии Теа Ахвледиани тоже выступила с речью. В такой значимый день она не забыла упомянуть и Эстонию, которая поддержала жителей Грузии в тяжелые для страны времена. По словам посла, это очень ценно.

На праздновании выступил приехавший из Аджарии мужской хор Элеса, который исполнил различные грузинские народные песни. После хора выступили местные грузины. Большое внимание уделили народному танцу. Помимо танцев, выступил и глава Грузинской Православной Церкви Илия II.

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