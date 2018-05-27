Делегация США прибыла в КНДР для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Подготовку к саммиту с американской стороны возглавит экс-посол США в Южной Корее Сон Ким, участвовавший в переговорах по денуклеаризации КНДР в 2005 году. Он уже пересек границу между двумя Кореями и должен в ближайшее время встретиться с заместителем главы северокорейского МИДа Чхве Сон Хи, который хорошо знаком американскому дипломату со времен переговоров по денуклеаризации.

По данным The Washington Post, переговоры американской делегации с северокорейскими официальными лицами продолжатся в понедельник и во вторник.

Ранее Белый дом заявлял, что подготовка к саммиту будет продолжаться, несмотря на то, что его проведение находится под вопросом. Встреча лидеров двух стран была запланирована на 12 мая в Сингапуре. Однако на этой неделе Дональд Трамп отправил письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил, что отказывается от проведения саммита из-за враждебных заявлений северокорейской стороны. Позднее американский президент объявил, что встреча все же может состояться.