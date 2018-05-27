В Валга из задымленного дома вынесли мужчину

В сообщении говорилось, что возгорание произошло в пустом доме по адресу Лай, 8.

На место происшествия прибыли спасатели Валга, скорая помощь и полиция. Несмотря на то, что пожара на месте происшествия не было, спасатели обнаружили в доме дым.

"Этот дом нужно снести, - сказал следивший за работой спасателей житель Валга. - Он представляет опасность".

Живущая по соседству женщина придерживается того же мнения. "Я уже не первый раз связывалась с волостной управой из-за этого дома. Самое ужасное это то, что в нем живет один бездомный. Может он и сейчас там находится", - сказала женщина.

Оказалось, что так оно и есть. Спасатели вынесли из дома мужчину. Так как с его здоровьем все было в порядке, мужчина был передан в полицию.