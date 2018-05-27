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Израиль начал возводить морской барьер вдоль границы сектора Газа

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ФОТО: Ariel Schalit / AP/Scanpix

Израиль приступил к строительству морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Сегодня мы начали создавать морской барьер, единственный в своем роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море", - написал он в твиттере.

По его словам, благодаря этому барьеру ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства, передает "Интерфакс".

Либерман отметил, что строительство данного сооружения будет завершено к концу 2018 года.

Израиль и Египет установили блокаду сектора Газа в 2007 году, когда движение ХАМАС взяло его под контроль.

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