Израиль начал возводить морской барьер вдоль границы сектора Газа

"Сегодня мы начали создавать морской барьер, единственный в своем роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море", - написал он в твиттере.

По его словам, благодаря этому барьеру ХАМАС потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства, передает "Интерфакс".

Либерман отметил, что строительство данного сооружения будет завершено к концу 2018 года.