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Десятки тысяч демонстрантов выступили в Берлине против правых популистов

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ФОТО: Deutsche Welle

Более двадцати тысяч человек вышли на демонстрации в столице Германии против правых популистов. Акцию поддержали представители "Левой партии" и "зеленых", сообщает dw.com.

В столице ФРГ в воскресенье, 27 мая, состоялись три демонстрации противников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Организатором мероприятий выступил альянс "Остановите ненависть - остановите АдГ".

По информации организаторов, в демонстрации у здания Рейхстага участвовали свыше двадцати тысяч человек. Ранее об участии в акции заявили представители профсоюзов, "Левой партии" и "зеленых".

В свою очередь, правые популисты в воскресенье также устроили демонстрацию. По данным полиции, в акции, прошедшей в районе центрального вокзала Берлина, приняли участие более пяти тысяч человек. Порядок на мероприятиях обеспечивали около 2 тысяч полицейских.

В вышедшей в этот же день в издании Bild am Sonntag статье генерального секретаря Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр содержится жесткая критика деятельности правых популистов. Политики АдГ утверждают, что они защищают еврейскую жизнь в Германии. На самом деле они принесли  в бундестаг и земельные парламенты антисемитизм, указала она.

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