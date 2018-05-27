Десятки тысяч демонстрантов выступили в Берлине против правых популистов

В столице ФРГ в воскресенье, 27 мая, состоялись три демонстрации противников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Организатором мероприятий выступил альянс "Остановите ненависть - остановите АдГ".

По информации организаторов, в демонстрации у здания Рейхстага участвовали свыше двадцати тысяч человек. Ранее об участии в акции заявили представители профсоюзов, "Левой партии" и "зеленых".

В свою очередь, правые популисты в воскресенье также устроили демонстрацию. По данным полиции, в акции, прошедшей в районе центрального вокзала Берлина, приняли участие более пяти тысяч человек. Порядок на мероприятиях обеспечивали около 2 тысяч полицейских.