Десятки тысяч демонстрантов выступили в Берлине против правых популистов

Более двадцати тысяч человек вышли на демонстрации в столице Германии против правых популистов. Акцию поддержали представители "Левой партии" и "зеленых", сообщает dw.com.
В столице ФРГ в воскресенье, 27 мая, состоялись три демонстрации противников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Организатором мероприятий выступил альянс "Остановите ненависть - остановите АдГ".
По информации организаторов, в демонстрации у здания Рейхстага участвовали свыше двадцати тысяч человек. Ранее об участии в акции заявили представители профсоюзов, "Левой партии" и "зеленых".
В свою очередь, правые популисты в воскресенье также устроили демонстрацию. По данным полиции, в акции, прошедшей в районе центрального вокзала Берлина, приняли участие более пяти тысяч человек. Порядок на мероприятиях обеспечивали около 2 тысяч полицейских.
В вышедшей в этот же день в издании Bild am Sonntag статье генерального секретаря Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр содержится жесткая критика деятельности правых популистов. Политики АдГ утверждают, что они защищают еврейскую жизнь в Германии. На самом деле они принесли в бундестаг и земельные парламенты антисемитизм, указала она.